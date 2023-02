根據美國憲法,總統任命的最高法院大法官和聯邦法院法官為終身職,但獲任命的人選須經參議院同意才能就職。

法新社報導,理論上來說,法官應遵守政治中立,但從法官過往的裁定,以及任命他們的總統,通常可以看出他們的理念和傾向。

49歲的律師曼德斯-米洛(Gina Mendez-Miro)在參議院54票同意、45票反對的情況下,成為美國波多黎各區聯邦法院(US Federal Court for the District of Puerto Rico)最新一位法官。

由於民主黨在拜登擔任總統期間一直掌控參議院,這讓拜登得以加快提名的速度。

為了讓司法系統更多元,拜登從以往較受忽視的群體中提名人選。根據美國憲法協會(American Constitution Society)數據,拜登任命的法官中,有3/4是女性,只有1/3是白人。

拜登曾提名傑克森(Ketanji Brown Jackson)出任最高法院大法官,為擔任這項職務的非裔女性第一人。

拜登在聲明中提到,曼德斯-米洛也將是波多黎各區第一位公開自己屬於LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒)族群身分的法官。

拜登說:「我特別感到自豪的是,我提名的人選…反映出多樣性,而這是我國最棒的資產之一。」

拜登提名的另外兩名法官人選今天稍晚也獲得參議院同意。

拜登說:「我們做出了重大進展,不僅確保聯邦司法系統看起來更像整個國家凝聚在一起,也讓過去被忽視、但具有專業背景的人選出任法官。」(譯者:李晉緯/核稿:曾依璇)1120215