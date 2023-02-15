一代巨星劉文正心肌梗塞病逝！ 醫疾呼有「五大症狀」要注意 @ChinaTimes ​

一代巨星劉文正早年走紅於70、80年代樂壇，被譽為是指標性的歌手，蟬聯了三屆金鐘獎最佳男歌星獎，以首張專輯《諾言》一炮而紅，1984年結束和寶麗金公司的合約後就淡出樂壇，近年傳出到美國生活，今(15日)驚傳劉文正去年生日還沒過完就辭世，享壽70歲，稍早他的經紀人夏玉順已經證實，死因是心肌梗塞。

外型帥氣的劉文正被封為「男神始祖」，和唱片公司合約約滿後，1991年移居美國，從此在螢光幕前消失，但不時都會傳出關於他的消息，去年崔苔菁亡妹、崔愛蓮生前的丈夫楊耀東從美國返台，被問劉文正近況，甚至有傳言他發福，和劉文正曾經住得很近的楊耀東回應沒有這麼誇張，疫情前他還常跟劉文正聯繫，但劉文正個性低調，引退後不喜歡被民眾認出。

楊耀東當時表示，劉文正只要在路上被粉絲認出，就會立刻消失神隱，只因自覺退休不想被人知道近況。過去劉文正找來方文琳、裘海正與伊能靜當「飛鷹三姝」，裘海正近年受訪，回應劉文正當年非常保護他們，都不會逼他們去應酬或參與不必要的工作，盼有天能再見到劉文正，親自道謝，未料成為遺憾。

前經紀人夏玉順證實劉文正已於去年11月離世，他稍早難過哽咽說：「以前每個月都會跟他聯絡，最後一次見到他是兩年前」，夏玉順說，他去年12月有一天睡不著，心裡覺得不舒服，打電話給劉文正家人才知道他已離開的事情，最近在家裡看到他的照片很難過、很想念他。