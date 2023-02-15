近期傷兵陸續回歸的太陽，最近6戰打出5勝1負的佳績，今（15）日在主場迎戰西區第3國王的比賽，隊上神主牌保羅（Chris Paul）單場繳出17分、19助攻的神級雙十表現，率領太陽以120比109輕取國王，將雙方勝差縮小為1場差距。

Suns fans welcome Kevin Durant to the Valley: pic.twitter.com/HkbSQaELuK — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) February 15, 2023

本場是太陽交易獲得杜蘭特（Kevin Durant）後的首次主場比賽，在第3節一次暫停中，太陽主場也順勢介紹他們的新援，獲得了全場球迷起立鼓掌叫好，而太陽也沒有漏氣，在第4節中段將比數拉開至雙位數差距，順利將勝場收進口袋，戴文布克（Devin Booker）攻下32分、5籃板，但全場竟沒有1次三分出手，艾頓（Deandre Ayton）也有29分、11籃板、4抄截及2火鍋進帳，國王則由福克斯（DeAaron Fox）35分為最佳。

Chris Paul tonight:



17 PTS

5 REB

19 AST



Passes Oscar Robertson for the 4th most 15-AST games in NBA history (112). pic.twitter.com/IHSAuD9sVA — StatMuse (@statmuse) February 15, 2023

Chris Paul had 19 assists, 2nd most in a game by a player age 37 or older in NBA history.



Steve Nash had 20 at 37 years old in a triple OT game vs the Lakers in 2011. pic.twitter.com/I4FW9R4IbI — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 15, 2023

出賽時間來到37分鐘的保羅，拿下17分及19助攻的雙十數據，除了刷新本賽季助攻新高外，根據《StatMuse》推特，這是保羅生涯第112次單場助攻數至少來到15次的比賽，超越了111次的名人堂球星「大O」奧斯卡羅伯生（Oscar Robertson），而19助攻也是NBA歷史超過37歲球員當中，單場助攻數第2高的球員，僅次於2011年納許（Steve Nash）對陣湖人的20次助攻，不過當年納許是在第3度延長賽才進帳最後1次助攻。

𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄.



Book moves into 5th on the Suns all-time scoring leaderboard! 👏 pic.twitter.com/cow2Md0bv2 — Phoenix Suns (@Suns) February 15, 2023

後場搭檔戴文布克本戰也完成里程碑，他的職業生涯已經累積了12075分，超越范阿斯戴爾（Dick Van Arsdale，12060）成為太陽隊史得分榜第5名，前太陽球星戴維斯（Walter Davis）寫下太陽隊史最多的15666分，以戴文布克的得分效率來看，成為太陽隊史得分王只是時間上的問題。