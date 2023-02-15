財政部關務署表示，為便利進出口人申請其本身在海關的通關資料，自2017年5月1日起該署於關港貿單一窗口「商品資料倉儲系統」提供線上申請通關資料服務，實施以來，線上申請比率逐年遞增，至2022年線上申請件數已達220件，占當年申請案件比率達99％，平均每件辦理天數不到1個工作天。

關務署說明，進出口人依據《關稅法》第12條、《海關徵收規費規則》第30條及《貨物通關自動化實施辦法》第17條規定，申請其本身近5年的通關資料，若以工商憑證（以廠商名義報關）或自然人憑證（以個人名義報關）透過「商品資料倉儲系統」服務提出申請，系統會自動依申請內容產製繳費單據，確認繳費後即產出客製化查調結果，經審核後資料即可下載使用，大幅提升通關資料查調效率，另進出口人亦可即時於該系統線上查得案件處理進度，資訊便捷透明。

關務署進一步說明，該類資料仍可採人工書面方式申請，惟需由進出口人先行傳真「確認單」，待海關通知確認申請資料及費用後，再檢具「申請書」及相關身分證明文件親赴海關臨櫃辦理及繳費，海關資料產製完成後，再以郵遞方式寄送，行政作業約需3至8個工作天。

關務署強調，該項服務係供進出口人內部查核及對帳等需求，由海關通關系統資料庫即時擷取資料產製，日後仍可能隨報單申報事項更正而變動，故僅供參考，不得作為任何證明使用，若進出口人有證明文件需求，仍應申請進出口證明書或報單副本。