鍾東錦與來賓在三義高中帶領學生宣誓反毒、反黑、反霸凌。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗友善校園周13日開學後起跑，苗栗縣長鍾東錦15日率同教育、警政及衛生相關單位，在三義高中帶領學生宣誓反毒、反黑、反霸凌，以滾球方式表達堅強對抗網路霸凌等訴求，喚起親師生攜手守護校園的意識。

縣長鍾東錦今日主持友善校園宣誓活動，教育處長葉芯慧、三義高中秘書張根豪、毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀、警察局少年隊長丁世嚴，鄉長呂明忠、教育部苗栗聯絡處督導陳營和及全校師生參加。警局與毒衛中心另動員人力在會場周邊擴大宣導，強化學生應變及自保能力。

在學校熱舞社的熱歌勁舞開場後，鍾東錦帶領來賓與全校師生宣誓「攜手連心愛三義、友善團結總動員；毒品誘惑我不要、健康人生多閃耀；防制黑幫進三義、勇敢說NO皆有份；我要大聲說《尊重彼此、杜絕霸凌》。」隨後將象徵反毒、反黑及反霸凌3顆大球，自台上接力推滾到台下，展現攜手營造友善校園的決心。

鍾東錦表示，本學期友善校園主題為「對抗網路霸凌」，與他近期陸續和校長交流意見所提出「對死亡車禍和校園霸凌零容忍」的目標一致，宣誓活動另結合了反毒、反黑兩大主要工作，可更有效淨化校園。

他說，每個孩子都是父母心中的寶貝，家長都不希望孩子被暴力或網路霸凌，當然也不能去霸凌別人，尤其同學間更應珍惜畢生可貴的同窗情誼。

鍾東錦提醒學生面對霸凌事件時，必須掌握「五不四要」原則，包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害；要告訴師長、要截圖、要報警、要檢舉對方等。

對抗網路霸凌則要採取3步驟，即截圖、反映、找iWIN（網路內容防護機構），不要獨自去面對，可針對「明顯、嚴重」的霸凌內容、個資或私密照外洩等情事，溝通網路平台業者緊急刪除並採取法律行動。

鍾東錦說，呼籲學生一定要遠離與毒品有關的人口，千萬不要心存好奇或被誘惑而嘗試，否則恐怕一輩子甩不開毒品，若發現同學、朋友販售或吸食毒品，或有黑幫勢力入侵校園等情事，一定要向師長或警方相關單位反映，臺灣是個法治國家，這些執法的正義使者一定可以保護善良的民眾。

另因新竹縣一名17歲的余姓少年，日前在苗栗縣一家酒吧參加「喝酒比賽」，過程中疑因飲酒過量導致酒精急性中毒，進而不幸死亡，鍾東錦先責成警政及衛生等相關單位，在稽查八大事業時加強宣導，嚴禁業者販售酒類給少年，違者依法開罰，並勸導業者不再舉辦類似活動，隨後又於縣務會議中關切進度。

鍾東錦今天在友善校園宣誓活動中，再次對此一事件表達婉惜與心痛，並藉此案例擴大宣導。他說，余姓少年參加飲酒闖關比賽過程，加上旁人的鼓吹而發生意外，檢測出來的酒精濃度數據驚人，顯示少年因無法負荷過量的酒精才導致不幸。

他已指示相關單位督促業者不再舉辦類似活動，嚴禁販售酒類給少年，同時要醒目標示飲酒過量有害健康警語等，縣府對少年母親的心情感同身受，希望以具體作為杜絕悲劇重演。

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