國民健康署吳昭軍署長提醒民眾，春季氣候多變，日夜溫差大，有心血管疾病者及年長的長輩，除了注意三高的控制外，保暖防寒更要做好，以減少心臟及血管之負荷，避免心肌梗塞及中風等心血管疾病的急性發作。

春季，加上最近花季陸續展開，不少民眾出遊踏青、賞櫻，應要注意保暖以免受寒，為此，國民健康署氣溫變化大提供外出賞櫻四法寶，呼籲民眾做好保暖，顧好自己與家人的健康：

●暖心護身：出遊賞櫻的民眾，可採用洋蔥式穿法，內層穿排汗衣、中間層可穿人工纖維刷毛衣或羊毛層保暖，最外層可穿著防風外套，並注意頭頸四肢的保暖，穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等。

●均衡飲食：遵守「低糖、低鹽、低油、高纖」（三低一高）飲食原則，多攝取蔬果等高纖食物，減少過度調味及加工食品；多喝溫開水，避免血液過度黏稠，也可維持體溫恆定與預防便秘。

●運動護心：外出運動、健走或出遊賞櫻時，要注意保暖，運動前應先暖身10至15分鐘，再開始運動，強度與類型應注意身體狀況量力而為，運動後，若有流汗，請擦拭汗水，再將保暖衣物穿好，並留意自身狀況。

●注意徵兆：民眾或身邊親友若出現胸悶痛、呼吸困難、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生「臉歪、手垂、說話不清楚」等中風徵兆，應即撥打119盡速送醫，避免錯失黃金治療期而造成終身的遺憾。