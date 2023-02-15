美國去年10月初對中國祭出最嚴厲晶片禁令，更聯合盟友包括日本等，攜手限制晶片製造設備輸往中國。日媒撰文指出，日美關係跨越了過去的摩擦，發展為成熟的同盟，但也是一種諷刺，日本前官員直指，這代表對美國來説，日本已不再構成威脅。

根據日經中文網報導，回顧1980年代後半期，那時正值日美產生汽車和半導體等的貿易摩擦期間，如今40年過去情況已大不同，日美兩國在新一代半導體的研發領域展開合作，更針對對中國的先進半導體出口管制等保持一致步調。

報導提到，美國與日本在經濟領域合作，這也是日本經濟實力不足為懼的證明，目前被美國視為威脅的是中國，美國與中國激烈對峙，與過去對待日本的態度如出一轍。

日本前官員、著名經濟學家福川伸次表示，在中美爭奪主導權之際，日本應該強化包括經濟實力、技術實力和文化實力等在內，去提高日本價值的重要性，如果提升日本的優勢，在國際社會的地位和同盟的價值也將提高。