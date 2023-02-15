社區街道監視器拆除後，地方人心惶惶，擔心治安惡化。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市民政局連續3年編列經費在大里、豐原、大雅等地開辨「社區街道監視服務」，今年起停止辨理，社區街道監視器也陸續拆後，不少民眾擔心社區治安惡化；對此，市府表示，該計畫經評估後停辦，考量刑法及個人資料保護法等相關法令規定，後續將回歸警察局研議續辦可行性。

台中市議員李天生指出，由市府和大里、豐原、大雅等公所分別編列預算或動用第二預備金，租用有線電視光纖網路，並在各街頭裝設監視器，進行社區治安監視任務。

唯，他近日接獲不少民眾反應，該計畫實施3年後叫停，今年起不再編列預算辨理，近日來業者著手拆除街頭的監視器，造成民眾人心惶惶，大家反映實施績效不錯，十九甲派出所曾依本系統錄影帶偵破10多起案件，同時每年花費不到500萬元，各公所只需編列100多萬元配合，金額不高，要求繼續辨理。

大里新仁里長洪家裕強調，十九甲地區全面裝設監視器，有效監控道路及社區的死角，和警方只在重要路口設置監視器的做法並不相同，雙方相輔相成，破案率明顯提升，監視器拆除後，大家人心惶惶，擔心社治安會變差。

對此，民政局表示，自109年至111年由大雅、豐原及大里區等3區試辦「社區街道監視服務系統租賃計畫」，參考近幾年推行成效，豐原區110至111年平均每周調閱數約1件、大里區平均每周調閱數約2件、大雅區平均每周調閱數約不到1件，警方調閱次數並不多，且刑法及個人資料保護法等相關法令規定，申請查詢調閱錄影監視系統歷史影像，仍須透過警察局系統，因此經評估後今年起停止辨理該計畫，後續將由警察局研議續辦可行性。

台中市警察局說明，為避免設置不當與人權保障失衡，故監視錄影系統為重點式設置，而非全面性廣為裝設，台中市至去年已完成設置3萬2036支鏡頭，數量全國最多，建置數量及密度足因應治安維護需求，且民眾自行裝設的監視安全設備及車行監視設備普及，也能提供案件輔助。