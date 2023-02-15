高雄鋼鐵人上周末主場賽事，兩天共吸引9000多名球迷進場，2月12日林書豪在P.LEAGUE+首秀更次吸引滿場雄親擠爆鳳山體育館。球團表示，林書豪加盟記者會後開放林書豪專屬應援商品線上預購，受到球迷熱烈搶購，主場賽事期間商品部更是擠得水泄不通，結帳時也出現排隊人龍。根據統計統計，周邊商品實體店面和線上銷售相加不到一周累積金額已經超過500萬元。

球團近期接獲球迷檢舉，網路上開始出現仿冒的林書豪周邊商品，尤其是銷售居冠的「林書豪炙焰紅主戰球衣」，也成為仿冒商品的最大宗。球團也提供「抓假四招」，讓球迷辨識正版球衣，包含「熱轉印球隊英文標準字尺寸標」、「球隊專屬商品吊牌」、「前LOGO及後領標使用塌塌米布料」、「專屬球隊LOGO下擺標」。

雖然提供「抓假四招」，球團還是呼籲球迷到官方的線上商城管道購買，以正確管道購買林書豪應援商品，表達對球員的支持與喜愛。

此外，「林來瘋」十一年後再次掀起旋風，為回饋海外球迷，官方線上商城也開放海外物流，服務區域包含中國、香港、澳門、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、美國、澳大利亞等區域。