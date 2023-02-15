林明溱提交通、觀光政見，將爭取新建與台3線平行的道路紓解車潮，及串連松嶺之星、受天宮步道。（楊靜茹攝）

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱15日繼續談政見，強調他若當選立委，將爭取新建與台3線平行的道路，紓解假日車潮。另明年將完工的「松嶺之星」高空景觀塔，爭取經費設置步道至受天宮，串連遊憩景點活絡地方觀光，呼籲對手蔡培慧不要再用抹黑奧步，應該提政見來支取選民支持。

林明溱說，台3線是南投市、名間鄉居民進出的主要道路，也是往返竹山紫南宮要道，每逢連假或農曆春節期間若名間交流道暫時封閉，台3線塞車情況嚴重，影響當地居民進出，因此台3線急需興建1條平行的替代道路舒緩車流。

另外他擔任縣長期間規畫動工的「松嶺之星」高空景觀塔，可遠眺中彰投美景、夜景，預計明年完工啟用，將爭取建置步道連接附近香火鼎盛的受天宮，預估將成為南投最新的觀光熱區。

接著話鋒一轉，林明溱反批，批評民進黨選舉只會不斷抹黑，不惜動用國家資源打擊赤手空拳的林明溱，應該是認為蔡培慧沒有辦法當選，才會傾全黨之力來攻擊他，強調自己是打不倒的不倒翁，縣民都很清楚民進黨選舉手段只會抹黑、中傷、造謠，選民絕對不會受影響，呼籲對手蔡培慧不要再用抹黑奧步，應該提出政見來爭取支持。