《海峽時報》援引泰國新聞媒體報導，泰國一頭20歲大象在食用遊客餵食經過乙烯氣體加熟處理的香蕉後死亡。

泰國一個大象營地Kaebai Meechai，一頭雄性大象在吃了遊客提供的香蕉後患上腸胃脹氣和消化不良。馴象師說，罪魁禍首是用乙烯氣體處理過的香蕉。 它們很可能是從市場上購買的。據《泰格報》報導，該營地主人說，這頭大象從出生起就在營地長大，從未生過病。

營地主人請來南邦府大象醫院獸醫治療該頭大象，但大象情況惡化，並於上周六去世。馴象師說，「我們愛他，而且（我們）把他照顧得很好，他很開心，他最喜歡的食物是甘蔗和香蕉。」

「這只大象價值四五百萬泰銖（19萬6000美元）。有一群人想以10萬泰銖的價格買下他的屍體，但它是非賣品。」他補充說，大象的屍體將被埋葬。

在泰國生鮮市場和商店，水果通常被放置在裝有乙烯氣體的容器中以加速成熟過程。 然而，這種氣體對大象來說可能是致命的。

南邦府帕塔納動物醫院院長稱，大象喜歡吃樹葉、草、甘蔗和香蕉，偶爾也可以吃西瓜、黃瓜和其他水果。但是，水果必須是乾淨的，而且沒有經過化學處理。

在野外，亞洲象的平均壽命約為60歲，但有些甚至可以活到70多歲。如果在圈養環境中，例如營地、動物園和野生動物園，大象在適當的照顧和營養下，它們可以活到與野象相似的年齡。