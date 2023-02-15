司機向警方說明老翁跌倒事故當下之情形。（徐佑昇翻攝）

基隆市15日上午11時許，有一90歲老翁上車時，公車啟動疑似未能站穩而跌坐走道樓梯處。當下第一時間司機聽聞乘客告知有人跌倒便停車，詢問老翁狀況後並打119通報救護車送醫。基市公車處處長陳新埤表示，由於公車有投保乘客險，老翁的醫藥費預計將由保險公司給付，將進一步釐清意外的實際情形，未來會教強宣導司機需更加注意，以免類似意外再發生。

基隆市消防局於15日上午11時許接獲「119」專線報案，柯達大飯店的市政府站有需救護傷者。消防人員到達時，詢問老翁不適情形，並協助下巴冰敷後送網衛生福利部基隆醫院救治。

司機受訪表示，老翁是從「忠一路孝一路口」獨自上車，開車起步時並未有急煞、暴衝的狀況，但公車開始行進時，聽到有其他乘客喊「有長輩跌倒了」便馬上停車。司機停車後，詢問老翁的狀況，當下判斷老翁沒有明顯外傷，由於該路口較難停車，為避免交通阻塞，便轉開到義一路的市政府站停靠，撥打119專線請消防局人員送醫。

基隆市公車處處長陳新埤受訪表示，乘客於搭車當下受傷送醫，依照相關規定，無論司機有沒有過失，都可以申請乘客險理賠。公車處針對相關意外會全力協助辦理，並將在對司機加強宣導，乘客上車後，司機應等候乘客坐定再起步，以策安全。而進一步的案情釐清，將檢視行車記錄器之錄影畫面後，再進行後續完整報告。