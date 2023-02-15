新冠肺炎全球大流行長達三年，為WHO 2030年前全面消除C型肝炎的目標增添挑戰。依照2019年WHO數據統計，全球C型肝炎感染人數預估有5800萬人，其中亞洲地區感染人數高達2千萬人，WHO消除目標是否能準時達標，亞洲成效成為關鍵。

亞太肝臟研究學會今年年會地主國為台灣。台灣C肝感染率為2.2％，大幅高於鄰近國家的不到1％，肝硬化、肝癌是台灣嚴重國病之一，因此台灣訂下「2025年消除C肝、超越世衛」的決心，政府也挹注大量資源展開根除計畫。

台大醫院副院長、亞太肝臟研究學會指導委員會(Steering Committee)委員高嘉宏指出，政府擬定C肝政策白皮書、設立C肝辦公室以來，積極擴大篩檢量能、降低治療門檻障礙、提高醫療服務可近性以及跨科整合、推動高風險族群C肝防治與加強民眾C肝識能。

高嘉宏表示，新冠疫情打亂國內原本積極消除的步調，病人治療數量大幅下降2成。每個月治療人數不到1400人。距離2025年C肝消除還有34個月，台灣若要達標，每月治療人數需提升到2000人。須趁著疫情趨緩、急起直追，重啟篩檢與防治能量。

中山大學副校長余明隆解釋，潛在患者除了居住C肝高盛行區，還包括曾有高風險行為如靜脈毒癮、不安全性行為、刺青或早年接受未消毒器具進行醫療處置者。由於Ｃ肝病毒除引起肝炎、肝硬化、肝癌，還會造成肝外病變如糖尿病、慢性腎病、心血管疾病，及非肝臟癌症如淋巴癌等，上述三大慢性病患，都應積極篩檢。

余明隆表示，50歲以上成年人也屬Ｃ肝風險族群，可民眾可利用成人健檢45至79歲民眾 (原住民40至79歲)終身一次免費篩檢，C肝高盛行率的慢性腎臟病、糖尿病以及心血管疾病族群也要積極篩檢、清除C肝病毒。

另外，過去僅大醫院胃腸科醫師可治療C肝，政府為擴大篩治能量，各級醫院與基層診所醫師，只要非中醫、牙醫有治療意願皆可參加。

今年2月1日起，健保署更放寬，凡未曾治療的C肝病人，首次接受健保給付的C肝全口服新藥，得免驗病毒基因型，大幅縮短病患診斷時間，也讓院所更快給予治療，幫助病人遠離C肝。至於肝硬化、藥癮、HIV等病人仍建議檢驗。一旦確診、馬上開始用藥，用藥後兩到三個月可達98％以上的治癒率。

高嘉宏以俗稱洗腎的血液透析患者為例，患者在固定透析單位就診，一經確診，隨即用藥治療，目前台灣該族群C肝幾乎已達根除。同樣固定在同一處所的監獄受刑人若能，若法令有所突破，讓受刑人在入監或每年體檢時時篩檢，一旦確診，可在服刑期間治癒。