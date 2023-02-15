111學年HBL高中籃球聯賽女子組8強複賽，前3場無緣勝利的南山高中，15日對上永仁高中以70比67險勝，終於在本階段3連敗後勝場開胡。

賽後南山高中女籃隊休息室爆出高分貝尖叫，同時身兼建教合作隊伍WSBL中華電信女籃隊總教練的教練柯孟儀解釋：「我是跟球員們說，14日大隊的姐姐第2節只拿1分，但是最後贏球，也是賽季第1勝，當時電信女籃也是大聲尖叫，把壓力釋放，所以我也叫球員把壓力用力喊出來。」巧合的是，那場比賽電信和對手台元的比數也是70比67。

由於南山12強預賽從外卡賽辛苦晉級8強，因此8強賽賽程前段會先遇到比較難纏的對手，因此先輸了陽明高中、北一女中及淡水商工，不過其中對北一女中也出現過贏球機會，只可惜領先27分被逆轉，柯孟儀透露，自己接下南山女籃兵符剛滿10個月，看到球員的成長，「從一場比賽輸20分、30分到可見贏球曙光，之前常常領先39分鐘卻贏不了球，這次總算沒錯過勝利。

南山劉芳瑜20分全隊最高，張家瑄18分、11籃板，楊巧聿10分、12籃板，永仁陳薇涵則攻下全場最高24分，侯苡忻18分。

南山楊巧聿是籃球、跆拳道雙棲好手，她透露，自己個性好動，小三時先練跆拳道，後來在小五、小六時接觸籃球，直到國中開始接受正規訓練，她笑說：「目前都還是雙棲，兩種運動我都愛，就算左腳踝神經先天有問題，也不想放棄運動，教練也支持我，籃球是團體運動，要顧慮團隊，跆拳道我就是自己、場上獨自對抗對手，各有不同的體驗及有趣，不過目前還是籃球為重，跆拳道是如果評估時間沒有和學校、籃球隊衝突，才會去參加地區性賽事，賽前再抽空訓練幾天找回感覺。」

楊巧聿補充，自己在踢跆拳道後，才發現左腳踝神經先天有問題，無法像一般翹到一定45度角左右的角度，不過自己知道身體狀況，場上會調節體力面對各種挑戰，也提醒自己場上要更冷靜點，要和隊友一步一步拿下接下來每場勝利，努力朝4強前進。