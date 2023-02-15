新竹市政府15日宣布，竹市代理教師聘期將自即日起核給全學年聘期，計有1000位代理教師受惠。圖為老師上課的示意圖。（陳育賢攝）

新竹市政府15日宣布，竹市代理教師聘期將自即日起核給全學年聘期，以保障代理教師的權益，教育處表示，111學年度代理教師聘期統一延長至112年7月31日後，預計增加1.2億人事費，未來全面發給全年薪，每年則增加1.7億人事費，計有1000位代理教師受惠，為減輕地方負擔，也期盼中央能提供補助。

市長高虹安指出，竹市為爭取優秀師資留任，並因應學校寒暑假期間，代理教師也需到校協助校務及參與活動之需求，因此，自即日起，竹市市立中小學及幼兒園代理教師的聘期將核給全學年聘期，以保障代理教師權益，並符應學校用人需求，未來，也將配合中央修正的規定辦理。

教育處長童鳳嬌表示，竹市市立中小學及幼兒園代理教師聘期及薪資，目前已做到依學校需求及竹市中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定代理教師聘期，確保代理教師權益。

另外，學校於寒暑假期間仍有正式課程外的營隊、學生輔導以及行政事務等，也需要代理教師協助辦理，為兼顧代理教師權益及學校辦學需求，因此，目前任職代理教師聘期自111學年度第2學期起給予代理教師12個月完整聘期，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日止。

111學年度第2學期各校辦理代理（代課）教師甄選或再聘，聘期始日則皆為112年2月1日，並以實際到職日聘任。

教育處說明，111學年度第2學期聘期延至7月31日止，以銜接112學年度完整聘期。112學年度起之代理教師也將自112年8月1日（或該員實際到職日）起至隔年7月31日止，核給全學年聘期。

教育處表示，111學年度之代理教師聘期統一延長至112年7月31日後，預計將增加1億2000萬元人事費支出，未來全面實施代理教師發給全年薪的政策，初步預估每年需至少再增加1億7000萬元人事費，為減輕地方負擔，期盼中央能提供補助，避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算，以提供更優質的學習環培，讓「新竹好學─讓新竹的孩子做世界的孩子」的教育信念得以實現。