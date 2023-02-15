本土疫情持續降溫，室外口罩也即將鬆綁，但確診免隔離、輕症免通報上路時間未定。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，通報已經無法反應真實數據，建議改成「中重症通報」才能避免醫療緊縮及超額死亡，他估算，台灣要「安全解封」避免社區大感染的指數為每周中症少於600人，且重症少於350人，預估4到6月可達成，台灣可恢復新常態生活。

日前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝宣布，接下來的目標為輕症免隔離、免通報，但上路時間須待「疫情穩定」，沒有時間表。

陳秀熙指出，台灣疫情有逐漸下降趨勢，中症率持平且低於全球，不過，重症及死亡卻有增加趨勢，他認為與春節期間延誤通報有關，但仍應積極釐清新冠肺炎以外的超額死亡情形。

陳秀熙團隊成員林庭瑀指出，英國今年1月起即取消每日確診通報，僅維持每周一次的嚴重呼吸道感染（SARI）中、重症通報，監測範圍包括新冠肺炎和其他多種症狀類似的呼吸道傳染病，監測指標為每周中症住院、每周重症加護病房（ICU）或高依賴性病房（HDU）等，且分別依地理區域、年齡別與病毒型態進行監視。

陳秀熙表示，確診通報已經無法反映真實數據，因此，「現在就是改變調整通報規則的時機」，否則繼續通報輕症或無症狀者，會耗損很多人力耗損，導致醫療人力緊縮、超額死亡降不下來。

世界衛生組織（WHO）於2020年3月宣佈新冠世界大流行將屆滿3年，台灣及世界各國今年2月都正處於解封轉型期。台灣的轉型期會延續到何時，才能安全解封？

陳秀熙表示，考量醫療量能、中重症監測、群體免疫、疫苗施打情形、新型亞變種病毒威脅等多項因素，若每周中症不超過600人且重症不超過350人，即可達到安全解封指數。他預估，最快約4到6月間可達標，屆時即可解除緊急公衛事件、恢復常態生活。