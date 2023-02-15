彰化縣永靖鄉一家炭烤店業者，去年12月來了一桌客人吃了3000多元，不料客人一個一個離去，原本說好最後離開的客人要結帳也跑了。（業者提供／吳建輝彰化傳真）

業者透過line提醒客人，客人允諾過幾天會過去付，沒想到一欠欠了2個多月，業者無奈在臉書貼文，希望客人趕緊付錢。（業者提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣永靖鄉一家炭烤店業者，去年12月來了一桌客人吃了3000多元，不料客人一個一個離去，原本說好最後離開的客人要結帳也跑了，業者透過line提醒客人，客人允諾過幾天會過去付，沒想到一欠欠了2個多月，業者無奈在臉書貼文，希望客人趕緊付錢。

炭烤業者在臉書貼文，希望能找到認識當天吃霸王餐的客人，業者表示，客人欠款以後不是沒有找警察幫忙，警察說有吃的都有刑責，要他自己去找人、找車牌、找電話，但大海撈針到底要怎麼找。

業者強調，客人是用line訂位，所以當天離開後有用line提醒記得付款，而客人也回應說這兩天會過來付，但2個月過去了都沒有過來付款，強調自己還有小孩要養，希望顧客可以把酒菜錢歸還。

轄區警方表示，據了解去年12月5日有民眾到該店消費，結束後未付款而離開店家，在得知相關訊息後目前已著手偵辦，將盡速找到相關嫌疑人等，後續將依刑法詐欺得利罪等方向偵辦，積極查緝，盡速通知相關人員到案。

環海法律事務所所長律師廖國竣表示，餐點屬於財務，客人走進餐廳等於未來預計會點餐並付費，因此如果點餐而不付費，想要吃霸王餐，這時候就構成刑法第339條第1項，詐欺取財罪。