一代巨星劉文正心肌梗塞病逝！ 醫疾呼有「五大症狀」要注意 @ChinaTimes ​

一代巨星劉文正今(15日)驚傳心肌梗塞辭世，享壽70歲。衛福部死亡統計，罹患「心臟疾病」而死亡的人數高居全台第二，在2020年奪走超過2萬條人命。高雄榮總重症醫學部主任黃偉春表示，心肌梗塞來不及防備；並提醒，出現心痛、胸悶、噁心嘔吐、氣喘吁吁、冒冷汗等症狀，最好先撥打119求救。

根據《康健雜誌》報導，黃偉春表示，心肌梗塞變化極為迅速，來不及防備，自行就醫如開車、騎車或叫計程車，很可能隨時意識不清昏倒，非常危險；研究發現，約有3成會在就醫途中死亡，「目前僅有1至2成人會叫救護車」。

黃偉春提醒，當出現心痛、胸悶、噁心嘔吐、氣喘吁吁、冒冷汗等症狀時，代表有高度可能是心肌梗塞，最好先撥打119求救。

他說，救護車人員在救護車就可透過心電圖為患者進行檢查，判定只需30秒，並將結果透過手機傳送至醫療群組，經醫師線上確認，救護人員可給予患者嚼碎服用血小板藥物或阿斯匹靈，同時院方啟動心導管室做好準備，「到院前提早給藥能降低患者在24小時再發生心血管疾病的機率。」