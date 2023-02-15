美軍戰機擊落中國大陸偵查氣球後，目前已打撈到重要殘骸。

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）14日引述多名美國官員指出，中國大陸偵察氣球1月自海南島升空時，華府其實就持續追蹤，他們評估氣球原本的目標應是偵察美軍在太平洋的設施，但可能受氣流影響，意外偏離航道，飄進美國本土。

美國國防部先前稱，1月28日偵測到大陸氣球進入阿拉斯加州阿留申群島（Aleutian Islands）北方的美國領空，不過《華盛頓郵報》報導，其實當時美軍及情報單位早已追蹤這顆氣球達一個禮拜，而且從氣球自海南島基地升空時就開始追蹤。

美國監控這顆氣球進入一個似乎將飛越關島的向東飛行路線，但在飛行初期階段，這顆氣球就意外北轉，目前美方正在調查，北京是否原本就無意讓這顆氣球進入美國本土。

報導指出，美國官員的說法暗示了這起美中氣球紛爭，可能部分源自於失誤。美國官員先前曾表示，解放軍過去就曾發射「間諜氣球」飛越關島、夏威夷。

報導也提到，目前美國情報員仍不確定這顆氣球是出於刻意或意外而突然轉向，但他們確信，氣球的目的就是為了偵察，最有可能的目標是偵察美軍在太平洋的軍事設施。

美國官員表示，氣球飄越美國領空侵犯了美國主權，在蒙大拿州敏感核設施上空盤旋也非偶然，這推升了一種可能，也就是即便氣球不經意被吹進美國本土，北京顯然決定抓住機會，試著進行情蒐。

美國指控大陸氣球是北京偵察計畫的一部分。

官員們也指出，這起事件是北京擴大監控能力的最新跡象。中國大陸的氣球艦隊是空中偵察計畫的一部分，這項計畫涵蓋精密的衛星系統，多年來可能投入了數十億美元。一名高階美國官員表示，這項計畫旨在對美國及其他國家的軍事設施有更清楚的了解，目的似乎是為了增強衛星系統。

官員表示，氣球隸屬於解放軍空軍的其中一項計畫，從地面發射後，可能遭遇高空強風而偏離航道，這顆氣球部分由氣流推進，部分靠遠端操控，氣球上頭裝有螺旋槳及方向舵，因此具備受人為操控的能力。

根據《華盛頓郵報》進行的電腦模擬路徑，氣球升空後，導引氣流將它吹往東行、飄過太平洋，可能飄越台灣與菲律賓之間。1月24日氣球來到日本南方1000英里（約1609公里）處，模擬路徑顯示，氣球開始加速，而且迅速北轉，這可能是因為氣球當時面臨一道強勁的冷鋒面，這道冷鋒面為中國北方、朝鮮半島、日本帶來異常寒冷的空氣。

EXCLUSIVE: U.S. tracked China spy balloon from launch on Hainan Island along unusual path by @nakashimae @shaneharris w/ CWG's @jsamenow. Weather model from @NOAA helped Wash Post simulate the balloon's bath.

Full article: https://t.co/oydx1FsNzP (1/x) pic.twitter.com/WtBKvG8ulV — Capital Weather Gang (@capitalweather) February 14, 2023

目前美國軍方已經打撈到氣球的重要感測器，不過分析人員仍在等待回收氣球約3校車大小的附載物，美國官員這樣評論這顆氣球：「它看起來不像有巨大新功能，看起來比較像在進行蒐集工作。」