知名避險基金老虎全球基金（Tiger Global）周二提交去年第四季持倉報告，出清台積電ADR全數持股，並減持中概股、谷歌母公司Alphabet及微軟等科技巨頭。

老虎基金在去年第三季首度建倉買進132萬股台積電ADR，沒想到第四季就全數出清，老虎基金共減持28檔股票，主要以中概股與科技股為主，增持的部分則以軟體相關產業，包括英特爾自駕技術公司Mobileye、軟體公司ZoomInfo Technologies及軟體開發商Confluent為主。

老虎基金賣掉台積電ADR的操作與巴菲特旗下投資公司波克夏相似，波克夏也是第三季砸下41億美元（約新台幣1200億）買進台積電，但馬上砍掉86%的持股，持股僅剩829萬股，價值約6億美元。

當時波克夏持有台積電的比重，名列股票投資組合中的前十大持股，令人意外的是，波克夏在第四季馬上出脫超過86%的持股，引發台積電ADR與普通股出現震盪，ADR盤後挫低4%，台股普通股也下殺20元至525元，約3.67%。

知名半導體分析師陸行之指出，這次台積電的短線操作，實在不像是巴菲特過去價值股一抱10年的作風，應該是專業經理人的決定，且台積電發的股利實在太少了，殖利率並沒有吸引力。