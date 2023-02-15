昨天是2月14日西洋情人節，許多情侶浪漫過節的日子，不過昨天卻有民眾在新北市林口撿到一束金莎巧克力花束，每朵上面都還包有百元現鈔，目測總額數千元，拾獲民眾趕緊送到派出所給警方處理。

就在今（15）日上午7時許，1名男子神情落寞到派出所認領，由於花束上有現金，且總額不低，警方不敢掉以輕心，因此詢問遺失物內容及地點，確認無誤後還發還給失主。

不過因為時間點恰好在情人節，所以消息傳出後，也有許多網友議論紛紛，甚至有人替失主感到難過，直言世界上又要多一個傷心人。