昨天是2月14日西洋情人節，許多情侶浪漫過節的日子，不過昨天卻有民眾在新北市林口撿到一束金莎巧克力花束，每朵上面都還包有百元現鈔，目測總額數千元，拾獲民眾趕緊送到派出所給警方處理。
就在今（15）日上午7時許，1名男子神情落寞到派出所認領，由於花束上有現金，且總額不低，警方不敢掉以輕心，因此詢問遺失物內容及地點，確認無誤後還發還給失主。
不過因為時間點恰好在情人節，所以消息傳出後，也有許多網友議論紛紛，甚至有人替失主感到難過，直言世界上又要多一個傷心人。
昨天是2月14日西洋情人節，許多情侶浪漫過節的日子，不過昨天卻有民眾在新北市林口撿到一束金莎巧克力花束，每朵上面都還包有百元現鈔，目測總額數千元，拾獲民眾趕緊送到派出所給警方處理。
就在今（15）日上午7時許，1名男子神情落寞到派出所認領，由於花束上有現金，且總額不低，警方不敢掉以輕心，因此詢問遺失物內容及地點，確認無誤後還發還給失主。
不過因為時間點恰好在情人節，所以消息傳出後，也有許多網友議論紛紛，甚至有人替失主感到難過，直言世界上又要多一個傷心人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。