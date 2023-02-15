前新竹市長林智堅昨晚為其論文問題道歉，表明針對中華大學一案，不再進行行政訴訟，也撤銷對台大的訴願。國民黨台北市議員游淑慧今在臉書發文追問「幫兇是誰，交代清楚」，痛批光道歉有什麼用，更直言「天下事那麼簡單，那就不用法律了」。

林智堅昨晚發文表示，上周黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，因此他對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再進行行政訴訟；也委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

游淑慧對此痛批，光道歉有什麼用？要林智堅把自己犯什麼錯、有哪些犯行、幫兇是誰，通通交代清楚。她質疑，林智堅道歉就想息事寧人？天下事若那麼簡單，那就不用法律了！

游淑慧嘆，被林智堅騙了8年的新竹市民呢？連學歷都用漂的，還能當五星市長？她更酸說，鄭文燦同樣有學倫問題，卻還有行政院副院長的位子坐，爽升官。