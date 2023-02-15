一代巨星劉文正心肌梗塞病逝！ 醫疾呼有「五大症狀」要注意 @ChinaTimes ​

一代巨星劉文正曾是1970年代的火紅男星，被譽為是指標性的歌手，曾榮獲三次金鐘獎最佳男歌星獎，以首張專輯《諾言》一炮而紅，出道20年發行了40張專輯，1991年引退後便在美國生活。豈料，今(15日)劉文正驚傳已經辭世的消息，享壽70歲，稍早他的經紀人夏玉順已經證實，死因是心肌梗塞。

男星劉文正曾是1970年代的一線男星，長相斯文的他，是許多媽媽輩心中「永遠的白馬王子」。他所唱紅經典歌謠，包括《三月裡的小雨》、《閃亮的日子》等，每首歌都相當朗朗上口，流傳極廣。

而劉文正在主持方面也表現相當優秀，他所主持的綜藝節目《劉文正時間》創下了81%的空前絕後的收視率，並開創了首個以藝人名字命名的綜藝節目，是綜藝節目的里程碑。

一代巨星劉文正心肌梗塞逝世！ 經紀人夏玉順證實享壽70歲 @chinatimesent

他於1991年引退後就徹底消失在幕前，讓粉絲都相當想念。如今，前經紀人夏玉順證實劉文正已於去年11月離世，他稍早難過哽咽說：「以前每個月都會跟他聯絡，最後一次見到他是兩年前」，去年12月有一天睡不著，心裡覺得不舒服，打電話給劉文正家人，才知道他因心肌梗塞已離開的消息，消息曝光後，令廣大粉絲悲慟不已。