一代巨星劉文正心肌梗塞逝世！ 經紀人夏玉順證實享壽70歲 @chinatimesent

淡出演藝圈超過30年的一代巨星劉文正，驚傳去年11月在美國因心肌梗塞離世，享壽70歲，震驚各界，也讓粉絲難過不已。當年他一手捧紅方文琳、裘海正與伊能靜「飛鷹三姝」，是3人恩師；方文琳今正在忙著拍攝公視台語台新戲《鹽水大飯店》，接到記者詢問時，無暇接電話的她，僅回一個「哭」字，但已流露滿滿的哀傷難過之情，後來她也在臉書發文「無法置信」，並留下哭臉表情符號。

方文琳1985年從台視綜藝節目《綜藝金榜》歌唱比賽項目中連過10關脫穎而出後，之後被飛鷹唱片老闆、歌壇巨星劉文正簽入，1986年與裘海正、伊能靜合稱「飛鷹三姝」一起出道，發行《年輕的心》單曲，隔年4月方文琳推出個人專輯《不一樣的女孩》，一推出就大受歡迎，純熟的歌唱技巧讓其獲得當年金嗓獎最受歡迎歌星獎，劉文正等於是她的伯樂。不過當時的方文琳正值青春年華，與當時同樣身為偶像歌手的王傑墜入愛河，甚至為了愛情不顧工作，讓恩師劉文正相當不理解，兩人還因此一度鬧翻。

如今恩師劉正文驚傳去世，方文琳接獲消息後也在臉書粉絲團上PO出黑底白字，寫上「無法置信…」並附上哭泣的表情弔念恩師，足見兩人過去的好感情，網友們看到後也紛紛表示「敬一代男神，我的記憶中他永遠都是那樣帥氣」、「我也難以相信」、「三月裡的小雨⋯⋯永遠停止了」、「好意外喔」、「很意外很震驚！一路好走~」立即吸引眾人熱烈討論。