中鋼各項產品盤價調幅，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(一般料、軋延料)每公噸上漲1200元新台幣；冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)上漲1000元；熱軋鋼捲(API)上漲900元；電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)上漲600元。

國際通膨降溫，俄烏戰爭對經濟負面影響收斂，致能源價格大幅回落，加速歐美經濟回穩向好。主要經濟體製造業景氣陸續重回擴張區間，大陸全面解封，推動大規模經濟振興政策，帶動剛性與補庫存需求聯袂釋出。IMF預測今年最新全球經濟成長率由2.7%上調至2.9%，大陸有望達到5.2%，較去年3%大幅成長，我國主計總處亦預估台灣經濟成長率達2.75%，維持穩健成長趨勢。

用鋼需求方面，大陸20大會議後定調「擴大內需」的產業經濟政策，強化製造業投資支持力道，加快推進新型基礎建設布局，同時出台各項振興房市政策，有利催生用鋼需求釋出；汽車產業可望擺脫前兩年晶片與零部件短缺泥沼，主力車廠紛紛加緊恢復至疫前生產規模，產業研究機構LMC Automotive預期今年全球汽車銷量將較去年成長6%至8,580萬輛。土耳其南部強震使當地主要鋼廠部份生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量轉優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求升溫。國際鋼市將進入第2季傳統旺季，各大型用鋼需求穩步回升，需求前景持續看好。

鋼鐵供給方面，大陸持續深化供給側改革，中鋼協公布去年粗鋼產量下降2.1%至10.13億噸，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計去年全球粗鋼產量年減4.3%至18.315億噸，World Steel Dynamics(WSD)更預測今年全球粗鋼產量進一步下降至18.22億噸，年減1.5%。此外，各項鋼材庫存逐步下滑，如日本去年底薄板三品庫存量421.4萬噸，已自高點大幅減少45萬噸，預期全球鋼鐵供給將持續緊俏。

原物料行情方面，鐵礦砂價格超過每公噸125美元水準，冶金煤價格受東澳昆士蘭強降雨礦商撤離人員，大陸重返澳洲煤炭交易市場傳聞甚囂塵上及用鋼需求帶動，上漲突破每公噸380美元，煉鋼成本攀升支撐國際鋼價易漲難跌。統計自去年11月低點至今，美國當地熱軋流通價格累積每公噸漲幅超過210美元，突破每公噸900美元，歐洲熱軋流通行情亦累積上漲每公噸近160美元，突破每公噸800美元。國際指標鋼廠陸續調漲鋼價，如美國Cleveland-Cliffs、Nucor近月內連續數波調漲鋼價，累積漲幅超過每公噸100美元；韓國現代製鐵最新3月份熱軋每公噸上漲44美元(5萬韓圜)；寶武鋼廠3月份內銷出廠價提漲每公噸200~300人民幣(約30~45美元)，全球鋼價漲勢堅挺。

國際鋼價U型反轉已進入上升通道，經濟面利空因素逐步淡化，受惠大陸解封及歐美製造業景氣築底回升等利多加持，催動用鋼產業積極回補庫存，加以全球鋼材供給限縮、煉鋼原物料成本急遽上揚，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局。