馬斯克同時也是特斯拉執行長，在其收購推特之後，特斯拉股價連連重挫，其中一個原因就是在該電動車大廠面臨日益激烈的競爭之際，投資人擔心馬斯克分身乏術，無心經營特斯拉。

馬斯克以線上方式參加在杜拜舉行的世界政府高峰會（World Government Summit），當被問及他是否已經為推特找到新的執行長，以及何時聘用此人時，馬斯克表示，我認為我應該要先讓推特穩定下來，並確保其財務狀況良好，以及產品路線圖（product roadmap）已經確立。我不知道，我猜今年底可能是找人來經營這家公司的好時機，因為我認為到今年底它應該已經穩定下來。

去年12月21日馬斯克在推特上表示，只要我找到有人蠢到接受這份工作，我就會辭去推特執行長！

他並表示，屆時自己只會管理軟體和伺服器團隊。

此前馬斯克曾在推特上就他是否應該辭去該社群平台執行長職位進行民調，大多數參與者投下了同意票。