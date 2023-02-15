高雄市義守大學擁有豐沛國際能量，菲律賓KOTEN慈善基金會，跨海贊助2位菲律賓學生到義守大學就讀，菲律賓台商總會名譽總會長暨KOTEN公司董事長丁金煌，更帶著這2位菲律賓學生前往義守大學，他們對於有如小型地球村的校園環境讚譽有嘉，期待未來能有許多合作契機。

KOTEN公司產品在菲國市占率達60％以上，丁金煌表示，因自幼家中經濟環境不佳，本身學歷僅初中畢業，無法和其他小孩一樣擁有受教育機會，因此下定決心，未來事業有成，一定要回饋社會幫助弱勢。

丁金煌說，前往菲律賓打拚並成立KOTEN公司，近40年時間他一直支持及鼓勵菲國當地孩童努力向學，在2020年成立KOTEN基金會，幫助更多弱勢家庭孩童享有平等的受教權，同時藉由跨海學習的經驗，翻轉菲國年輕世代的人生。

義守大學學務長吳岱栖與國際及兩岸事務處處長李嘉崑，對於KOTEN基金會對義守大學辦學肯定非常感動及感謝。

就讀義大國際學院國際觀光餐旅學系、接受獎學金來台的菲律賓學生表示，義守大學的環境優美，生活便利，加上許多創新的教研資源、多元的學習空間，都讓她們非常珍惜可以到義大就讀的機會。

學生指出，義大師生都很熱情，無論是在課堂上或生活中，都給予遠到而來的她們很大幫助與關心，這樣的溫暖對異鄉遊子來說，真的是最棒的鼓勵。

義守大學表示，校方每年定期辦理長達1個月的「國際文化義術節」和「國際文化大使活動」，打造異國嘉年華會的氛圍，加上義守大學積極推動國際交流機會、海外實習、雙聯學位等，讓來自全球的義大學子成了最直接的知識受惠者。