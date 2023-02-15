一代巨星劉文正心肌梗塞病逝！ 醫疾呼有「五大症狀」要注意 @ChinaTimes ​

裘海正聽聞恩師劉文正離世消息，直呼「非常震驚」，她說，劉大哥都住在海外，已經一段時間沒有聯絡了，她最後一次跟劉文正聯絡是27年前、她結婚的時候，當時劉文正有包紅包送上祝福，不過兩人並沒有聯絡上。裘海正覺得劉大哥還年紀不太大，應該是70歲、71歲，「以他的身體狀況，我還不敢相信，有他身邊人證實，我感到非常震驚，也滿不捨的，我感覺得不真實，希望還能再到他出現。」

裘海正永遠記得，劉文正告誡她「永遠要把表演當作第一次，每次都要當作最後一場，用一貫的精神去演出」，她說，劉大哥很重視在舞台上的裝扮、演出，每個環節都非常注重，她最記得當年飛鷹三姝第一次去新加坡作秀，唱到最後一場時，舞蹈員串通好想要捉弄歌手，「舞蹈員穿古裝耍寶，給我們驚喜，想看我們會不會出醜，劉大哥知道後非常震怒，把我們罵了一頓」，她記得劉文正當場訓斥：「人家花那麼多錢來看妳們表演，妳們永遠要當作第一場戰戰競競的。」令她印象深刻，裘海正說，「他影響我很多，包括做人處世以及在舞台的表演。」