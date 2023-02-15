中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增19,505例本土個案，較上周三少4,388例，減少約18.4％。另有356例境外移入、新增65例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,505例本土病例，為8,866例男性、10,636例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,734例），桃園市（2,507例），台中市（2,440例），高雄市（2,155例），台北市（1,830例），台南市（1,595例），彰化縣（840例），新竹縣（542例），屏東縣（542例），新竹市（486例），苗栗縣（453例），雲林縣（449例），花蓮縣（345例），基隆市（343例），宜蘭縣（337例），南投縣（307例），嘉義縣（229例），嘉義市（174例），台東縣（128例），金門縣（40例），澎湖縣（25例），連江縣（4例）。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為35例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年10月30日至今（2023）年2月11日，死亡日期介於去年10月30日至今年2月12日。

指揮中心說明，今日新增356例境外移入個案中，為146例男性、210例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年2月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,862,108例確診，分別為52,690例境外移入、9,809,364例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,258例COVID-19死亡病例，其中17,237例本土，另21例為境外移入。