一代巨星劉文正心肌梗塞逝世！ 經紀人夏玉順證實享壽70歲 @chinatimesent

偶像歌手始祖劉文正今(15日)被經紀人夏玉順證實因心肌梗塞離世，享壽70歲。曾紅遍70、80年代樂壇的他更是「飛鷹三姝」的恩師，其中將事業重心放在大陸的團員伊能靜昔憶起劉文正帶著她們在新加坡打拚的過往，並曬出多張舊照，讓網友們忍不住陷入回憶殺中。

劉文正於1986年籌備飛鷹唱片，找來方文琳、裘海正與伊能靜當「飛鷹三姝」大力栽培。其中，伊能靜去年到新加坡觸景生情，忍不住憶及此前恩師帶她們在當地打拚的過往。於微博上發文透露：「還記得剛出道，劉文正大哥帶著我們走南闖北，在新加坡收穫了巨大的成功，後來專輯《我是貓》也有很好的反應。新加坡，成為我們發行專輯必來的一站。」

伊能靜曬出飛鷹三姝早年的活動照。(圖／翻攝自伊能靜微博)

伊能靜更曬出多張珍藏的舊照，雖然年代久遠，畫質有些瑕疵，但依然可見到照片中劉文正和伊能靜、方文琳與裘海正的青澀模樣。此外，劉文正在照片中戴著黑色高帽，身穿同色系西裝，渾身散發男神魅力，而當時正值青春年華的飛鷹三姝，各個清秀、漂亮。如此青春懵懂的模樣讓伊能靜不禁感性地表示：「時間如此流逝，轉眼那個小女孩，成了中年女生，不變的，是依然充滿冒險的心，和對世界的熱愛。感謝陪伴我一生的粉絲，不論在世界的那一個角落，能被愛，我真的很幸運。」

伊能靜在該篇貼文中也另外曬出近況照，今昔的強烈對比讓粉絲們看了不禁都陷入了回憶之中。此外，稍早之前伊能靜在個人IG上曬出與情人節相關的自拍照，似乎對此項憾事還不知情。