陸委會批准上海市台辦副主任李驍東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢認為，此事件是兩岸交流的契機，一定程度上也呈現對大陸的善意。

王信賢接受本報採訪時說，雙城論壇行之有年，上海與台北互信充足，「球到這邊了，陸委會開個方便之門，也代表他在這個過程中有參與、核准」，一定程度上呈現對大陸的善意。

王信賢強調，此事件顯示，「現在是兩岸交流的一個契機」，尤其在俄烏戰爭爆發一周年，兩岸更應該去反省和平這件事。

王信賢指出，從民進黨角度來說，今年也不想在兩岸互動中缺席。俄烏戰爭讓台灣民眾的「抗中保台」在到達極端之後，開始引發對安全與和平的疑慮、民眾變得更加敏感，民進黨也因此提出「和平保台」。若民進黨持續以抗中回應大陸作為，民眾會質疑其在兩岸關係中的治理能力。他直言，在民眾認為交流有助於減緩兩岸衝突之下，民進黨「不做也不行」。

另從北京方面來看，大陸將今年對台工作主軸定調為「交流年」。王信賢解釋，首先，後疫情時期，陸方要趕上過去三年的經濟社會融合進度，有必要加快兩岸交流，這也是王滬寧向夏立言說「當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」的緣故，同時也要避免兩岸出現節外生枝事件。

王信賢續指，第二，二十大之後，習近平權力穩固，更有餘力推動多元的對台政策；第三，中美總體戰術上和緩、大陸內部有多項待解決問題，北京希望「穩住對外關係以安內」。在這些氣氛下，大陸也積極推動對台「大交流」。

本報今早披露，陸委會剛批准上海市台辦副主任李驍東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，一行約5至6人，這也是繼2019年上海市派員來台參加「台北燈會」後，再度前來台北市進行兩市交流；訪團約於20日傍晚離境。陸委會隨後也證實，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。