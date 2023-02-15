星雲大師荼毘（火化）後燒出光滑圓潤的舍利子，綠營側翼「只是堵藍」卻PO文暗指舍利子是淘寶網販賣的礦石，事後「大翻車」後才刪去文章，卻早已被網友截圖。國民黨台北市議員李彥秀痛批，從綠營側翼身上看到醜陋無比的嗜血，她拋出3個問題直攻民進黨主席賴清德，質問賴清德要褪去如同魔戒般的網軍，還是繼續當奴隸？全在一念之間。

李彥秀說，星雲大師圓寂讚頌典禮13日舉辦，3萬名信眾等著進入佛光山送別，場面備極哀榮，台灣失去的不僅是一位宗教界領袖，更是代表和諧、和平、祥樂的一盞明燈。

但令人遺憾的是，深綠側翼粉專「只是堵藍」14日在臉書PO文稱星雲大師舍利子是淘寶網販賣的礦石。李彥秀嘆，曾有句話說「台灣最美的風景是人」，大家也以台灣人的良善為豪，但何時台灣變成只問顏色、只問立場、不問是非的煉獄，「從綠營側翼身上，我們看到的是醜陋無比的嗜血」。

李彥秀表示，賴清德曾是綠營側翼攻擊的受害者，也曾公開呼籲「請蔡英文約束網軍，停止對自己的攻擊，這對未來團結沒有助益。」去年11月底更在第一場黨主席參選政見會上，清楚點出「論文抄襲、黑金、側翼」是民進黨敗選的三大禍首。

李彥秀質問賴清德，「難道您忘記2019年被網軍側翼用不實訊息圍剿，『被認知戰』的痛苦嗎？」、「難道您戴上黨主席權力的魔戒，就忘記民進黨是如何被側翼操弄、被網軍綁架，最終受到選民唾棄嗎？」、「您說『星雲大師是社會的一盞明燈，也是臺灣的一大損失，祈願大師精神長在』，您能坐視臺灣明燈蒙塵、價值受辱，而噤聲不敢說一句話嗎？」

李彥秀直言，權力就像一只魔戒，賴清德可以選擇勇敢褪去魔戒，拒絕再當網軍側翼的傀儡；也可以為了選總統，繼續當側翼豢養的奴隸，如吸鴉片般沉溺於虛幻當中，最終遭到反噬，「善惡佛魔，全在一念之間。」