一名中度自閉症乘客游男去年9月搭乘台北捷運，在車廂座位上重複短暫拉下口罩、手指沾嘴巴及手扶扶手桿的動作，遭楊女責罵，雙方爆發衝突，北捷對外稱身心障礙男子於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，北捷已依違反大眾捷運法開罰。監察院調查發現，北捷裁罰錯誤、對外說明誤導民眾，通過糾正北捷。北捷今回應，虛心檢討監察委員及各界指正。

北捷說明，去年9月，淡水信義線列車內有位旅客與另1位身心障礙旅客產生糾紛，造成部分列車旅客騷動，當時該名旅客指稱身心障礙旅客隨地吐痰，北捷取締人員依大眾捷運法開立裁處書。

北捷後續調閱監視器畫面發現，身心障礙旅客當下並無該名旅客所述違規行為，因此已於去年12月2日撤銷裁處書。另監察委員於去年12月5日監察委員邀集各界召開座談會後，已依與會單位意見將相關新聞稿下架，另發布說明新聞稿說明。

北捷表示，虛心檢討監察委員及各界指正，為避免類似事件再次發生，已將本次事件納入案例宣導，特地邀請相關領域專家提供專業建議並辦理教育訓練，提升服務人員辨識特殊旅客及服務應對技巧。

北捷指出，未來也將更審慎檢視相關資訊，於完整了解事情始末並確認後，進行更嚴謹且妥適的新聞處理，也持續宣導所有旅客發揮同理心，共同關懷弱勢族群，遇有特殊事件，請協助通知服務人員或按壓對講機通報，以利即時處理。