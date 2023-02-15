針對新竹市政府找來專家學者成立「新竹棒球場工程體檢會」，要再深入調查棒球場缺失，國民黨市議會黨團給予正面評價；民進黨團則炮轟市府根本是行政失能、一再迴避，籲應全面開挖、早日回歸；時代力量也認為遲至今天才組體檢會，真是不夠積極。

身兼國民黨團發言人的市議員、同時也是市議會新竹棒球場改善監督小組召集人吳旭豐指出，藍營對於市府成立棒球場體檢會樂觀其成，之前棒球場所稱發現152項缺失，且148項已改善完成，但這些資訊都是前市府認定的，民眾很難相信前市府的說詞，畢竟前市府蓋出這樣1座布滿瑕疵的棒球場。

目前市府成立體檢會的目的是找出前市府未發現的問題，國民黨團所有議員也會用更積極，以專業為主的態度，監督市府提出的各項缺失與改善方法。

民進黨團總召陳建名則是炮轟市府，他說，市府成立改善小組之後又成立體檢小組，卻對之前改善小組作業進度、未來體檢小組作業期程完全無法掌握，也就是說，現在的新竹市政府對於棒球場完全處於行政失能的狀態。

陳建名強調，解決問題才是正確辦法，並再次呼籲新竹市政府別再迴避，應該要全面開挖，盡速驗收，讓市民及球迷期待的球賽早日回歸新竹市棒球場。

市議員劉康彥也表示，擔任體檢會召集人的副市長蔡麗清及市府發言人施淑婷，面對媒體詢問新竹市棒球場152項問題的改善進度，竟然連這樣的問題都回答不出來。

他質疑，蔡麗清可能忘記自己在今年1月16日，曾親自主持改善小組第22次會議，棒球場改善的過程，市政府都有滾動式的檢討和記錄但蔡麗清面對媒體詢問卻回答不出來，這就叫做裝睡的人永遠叫不醒。

時代力量黨團總召林彥甫也指出，新竹市棒球場的改善眾所矚目，高虹安上任已50天，遲至今日才組成體檢會，顯然不夠積極。

針對體檢會的任務，市府說明將以釐清問題為主，但市民和球迷期待的是能盡早在竹市看到球賽，時力黨團認為，高虹安除釐清缺失和合約權責外，應盡速提出後續改善計畫和期程。