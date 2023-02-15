近來新興市場債漲不停，擔心股價波動、追求穩健收益的保守型投資人，開始將目光轉向配息率不亞於高股息ETF的債券ETF。有鑑於此，強基金共同創辦人Faith，攜手展新投顧創辦人-黃大展(小老闆)，於2/7中午在一場沒有媒體宣傳卻吸引上千人同時上線的直播中，暢談市場對於債券ETF的喜好。

成立超過10年、全台最大基金及ETF投資人社群的強基金，秉持其「有績效表有真理，有對帳單有真相」的數字驗證邏輯，以00760BFH新興企業債ETF為例，分享2023年債市趨勢與如何挑選債券標的。00760B主要追蹤指數為「彭博新興市場美元精選信用債券指數」，該指數殖利率高達6.26%，居目前市場美元投等債殖利率之首，也優於長期平均值4.5%，表現絲毫不遜非投等債或是高股息ETF商品。

新興市場美元投等債殖利率奪冠。(截圖自強基金2/7日直播授權)

近年全球通膨嚴重，美國為抑制高通膨，於2022年不到一年的時間內升息17碼，也是1980年代以來最激進的升息速度，重挫債券價格，使債市面臨空前低潮。不過，隨著景氣進入放緩期，2023年通膨下滑趨勢成形，Fed升息即將進入尾聲，債市可望回暖，專家認為此時反而是布局良機。

強基金直播授權提供

既然升息終點將至，2023年債券投資該怎麼挑？以2000年後3次升息循環結束後各期間各類債券資產報酬表現來看，新興市場投等債不論是6個月後、1年後、2年後、3年後的平均報酬率9%、13%、23%、32%，都完勝美國公債、A等級公司債與BBB等級公司債，顯見其價格反彈潛力高，具投資吸引力。

選擇美元投資等級債應首重殖利率，殖利率越高，意謂美國轉向降息時，潛在的資本利得空間越大。以2022年底美元債券指數殖利率觀察，新興市場美元投資等級債殖利率高達6.26%，居美元投等債之冠，其次為美元BBB等級公司債6.07%、美元A等級公司債5.22%。再以價格波動度來分析，新興市場美元投資等級債近一年、近三年波動度約在10.6％左右，明顯低於美元BBB等級公司債、美元A等級公司債的13％至15％。顯見新興市場美元投等債不但擁有高殖利率優勢，同時擁有低波動的特性，適合投資人長期持有。

2023年債券挑選重點。(截圖自強基金2/7日直播授權提供)

FH新興企業債(00760B)ETF追蹤彭博新興市場美元精選信用債券指數，其持債內容均為投資等級債，債券發行人多半以基礎建設及國營事業居多，包含石油、電視、電力、水力等等新興市場的大型企業或國營企業，這類企業或有政府撐腰，或為大到不能倒的龍頭公司，債信品質相對令人安心，但也容易因國家政治、經濟等因素震盪而導致的波動風險，不過報酬率不輸股票，因此在做好功課的情況下，仍是投資人可納入資產配置的標的。

美國鷹派升息，債券殖利率大幅揚升，就連投資等級債、公債等向來被視為防禦型債券的殖利率都超過5%，不亞於國人很愛買的非投等債，波動度及違約率卻較非投等債為低，其中，殖利率最高的是6%的投資等級債ETF 00760B，高債息相當誘人。

新興市場企業債指數近20年整理平均當年之報酬率13.5% (截圖自強基金2/7日直播授權提供)

小老闆(展新投顧創辦人與執行長-黃大展) 表示新興市場基本面佳，主要是國家分散、產業分散，經濟成長性高，未來供給和需求都會同步成長，持續吸引長線資金進駐。空頭年是最佳判斷風險的時機，去年2022年是債市空頭年，各類型債券普遍遭受重創，所以我們可以利用指數的績效表現，來判斷其風險高低，數據分析顯示新興市場美元投資等級債指數於去年跌幅最低，綜合來看，其風險確實低於美元BBB等級公司債與美元A等級公司債。

新興市場基本面佳。(截圖自強基金2/7日直播授權提供)

未來，即使美國升息腳步放緩，目前通膨率依然高達7%，預估本波升息循環可能將於2023年年中見頂，高利率將維持一段時間，評估2024年才有可能降息，因此，投資人在這段時間依然能夠享有高債息收益，是投資的布局良機！

強基金：單月不重複觀看人數超過10萬人，成立超過10年、全台最大基金、ETF投資社群。活躍人數最多、黏度最強的基金及ETF投資社群。

黃大展：展新投顧創辦人與執行長 以小老闆為筆名。二十多年的債券基金經理人及團隊主管經歷，獲獎無數。