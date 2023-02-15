一代巨星劉文正心肌梗塞病逝！ 醫疾呼有「五大症狀」要注意 @ChinaTimes ​

被封為「男神始祖」的超級巨星劉文正今(15日)傳出因心肌梗塞過世，享壽70歲，他過去扶植了巫啟賢、「飛鷹三姝」方文琳、裘海正與伊能靜等人出道。巫啟賢過去受訪，透露劉文正過去要求他3件事，一是咬字清楚、二是注重形象、三是要能夠忍耐的住寂寞，巫啟賢當時坦言，前面兩點他有做到，唯有最後一點實在太困難。

劉文正1984年和寶麗金唱片約滿後就淡出螢光幕，轉居幕後並經營飛鷹唱片，除了飛鷹三姝外，巫啟賢、霍正奇等人都是他的徒弟。2015年巫啟賢在台灣舉行「啟賢留文正」演唱會，對引退的師父致意，並一連演唱〈誰在眨眼睛〉、〈諾言〉、〈小雨打在我身上〉、〈風兒輕輕吹〉多首經典歌曲，引來粉絲滿滿懷念。

巫啟賢回憶，過去劉文正培訓他時，便開出3條實際條件，希望他能做到才能成為好藝人、好歌手，第一是發音咬字必須要清晰，劉文正認為身為歌手就是要讓歌迷不用看歌詞也能聽得懂在唱什麼，更打趣說：「每唱清楚一個字，唱片就會賣一張」，雖然周杰倫後來的走紅可見此規矩不一定受用，但對巫啟賢來說還是影響深遠。

其次，巫啟賢說，當年他離開家鄉來馬來西亞發展，就是為了圓歌手夢，恩師劉文正多次提醒他要注意形象，「不管你玩到凌晨還是天亮，只要是工作，你就要穿好你自己、要有精神的面對你的工作同事」。最後一點則是要求巫啟賢想要走紅就不能緋聞纏身，必須忍得住寂寞和獨處，學會自己一個人思考，「劉大哥做到了，而我沒有做到」，巫啟賢覺得或許劉文正也因為希望想要有親友陪伴，才決定轉身引退，把最好的樣子留給粉絲，步步走來可說都經過深思熟慮。