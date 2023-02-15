逐鹿數位、虎尾科技大學和復泰科技，三方正式宣布成立「ESG數位轉型學程」。該學程將深度串連三方產學資源，打造ESG永續規畫、企業無紙化數位流程規畫等課程，並為校方建立ESG數位轉型師資與學程模組資料庫。

ESG永續經營已成企業轉型重要指標，逐鹿數位總經理蕭世欽表示，以員工規模的30人傳產為例，紙本簽呈每年耗紙成本約54萬元，傳簽工時成本更高達312.5萬元，不僅耗時耗力，更不符合ESG趨勢。「無紙化應用」是落實ESG環境永續發展的重要里程碑，逐鹿數位Guru BPM等產品現已擴大應用在各類場域中，期待本次產學合作將顯著放大逐鹿數位無紙化應用為企業所帶來的貢獻。

在ESG和數位雙軸轉型的過程中，曾有高達81％的台灣中小企業表示數位人才短缺，難以執掌轉型計畫。蕭世欽表示，逐鹿數位將繼續結合母公司邁達特和佳世達集團的豐沛資源，以BPM、CRM、HCM、SRM、MES等企業核心應用作為穩固基石，助力企業各部門打造敏捷彈性的ESG減碳營運流程。