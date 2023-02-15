永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，鐵軌建設不僅跳脫地域限制，實現台灣一日生活圈，並能帶動區域發展，吸引人潮與產業入駐，成為房市熱門指標之一。觀察2022年六大三鐵共構車站的價量表現，台北車站平均單價70.1萬元，為六大車站中最高，去年周邊住宅交易量有523筆。

陳金萍表示，台北車站作為首都的交通核心，匯聚了台鐵、高鐵、捷運淡水線、捷運板南線以及桃園機場捷運，龐大的交通量能讓台北車站每日維持著10萬以上的人流，為全台輸送量最大的車站。無論是食衣住行育樂皆能滿足，讓台北車站生活機能變得十分完善，而熱絡的商圈也能讓房子更保值，陳金萍補充，林森北路、南京西路以及中山北路一帶皆是熱門區域，並以大樓物件最為熱銷。

交易最為暢旺的板橋車站位於板橋區的精華地區，周邊不僅有新北市政府，也連通板橋大遠百、誠品以及秀泰影城等休閒娛樂場所，站內也設有環球購物中心、各式餐廳以及金石堂書店等，儼然形成一座小型百貨。

陳金萍表示，板橋車站做為「新板特區」的核心，附近不僅百貨林立，距離新北市政府也不過短短幾分鐘的路程，一旁的市民廣場活動頻繁，交通方面更是擁有高鐵、台鐵、捷運板南線以及環狀線，來往全台極為方便。除此之外，陳金萍補充，板橋車站周遭的海山學區、板橋高中都是知名學校，在學區加持下，非常適合家庭定居在此。目前板橋車站周遭平均單價落在53.8萬元，年交易量達578件，中山路一段、漢生東路都是熱門路段，房市十分熱絡。