一代巨星劉文正心肌梗塞逝世！ 經紀人夏玉順證實享壽70歲 @chinatimesent

一代巨星劉文正淡出演藝圈多年，稍早經紀人正式他已於去年心肌梗塞病逝，享壽70歲，噩耗傳出後讓眾人難以接受，走紅於70、80年代樂壇的他，推出首張專輯《諾言》便一炮而紅，不過演藝事業達顛峰之際，便毅然淡出樂壇，據悉是因為從出道到隱退為止，始終沒有得到父母的認可。

劉文正出生於富裕家庭，加上排行家中老么，自幼備受家人寵愛，雖然表面上家人不會干涉他的想法，但當準備進軍演藝圈時，雙親則持反對態度，希望他放棄歌唱事業到美國留學，原本尊重雙親決定的他，便決定先去服兵役，打算退伍後再出國深造，沒想到在藝工隊遇上伯樂劉家昌，在軍中教導他唱歌技巧，也讓他更加確定熱愛唱歌，雖然明知家人極度反對，仍義無反顧踏入演藝圈。

劉文正進入演藝圈，便以首張專輯《諾言》走紅歌壇，還蟬連三屆金鐘獎最佳男歌星獎，演出超過20部電影，更被譽為影視圈「票房認證」，即便演藝事業如此成功，劉文正的家人仍不贊成他登台演出，甚至不肯到場觀看他的表演，也成為他心中多年來無形的壓力，因此在演藝事業當紅之際，決定不再對外公開演唱，毅然退出歌壇。

去年楊耀東返台現身時，被問及好友劉文正是否因發福神隱不願曝光？對此，他坦言並未如傳聞般如此誇張，更強調疫情前彼此都還有聯繫，只是劉文正個性低調，想過著普通的凡人生活，只要被認出就會立刻閃避，如今經紀人證實他已於去年心肌梗塞病逝，一代巨星的風範只能長存世人心中。