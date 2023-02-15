陽明交大建築所2月16起至3月17日，於藝文空間舉辦「一切都是過程（On Journey）」建築展，建築所長侯君昊指出，本次展覽學生將建築創作視為旅程，拆解成設計基礎、主體發想到設計完成階段，盼學生在展覽中探索過去1年學習收穫，反思建築設計的不同面向。

本次陽明交大建築所建築展，主題為「一切都是過程」，將建築所1年來的設計學習與嘗試，視為各種不同旅程的組合，進行實驗性策展。展場1樓包括設計基礎作品，連接到上樓的樓梯以挑高光強展示設計發展過程的草圖，串連到2樓的透視圖、模型等完成階段。

建築所長侯君昊說，學生從在校學習到建築師真正開業，包括收集資料、研究分析，產生各種圖面，跟產業上下游多次討論，都非簡單而是極度複雜的過程，為提出好案，學生須在不確定性下面對挑戰、決策，而這就像是一段旅程，有些能事先安排，也有些是隨遇而安的探索。

侯君昊說，本次建築展以旅程的角度，對學習過程進行拆解，旅程中最有趣的正是過程，正如學習過程中發生的點滴，也讓學生成長、收穫最多，學生把建築設計過程拆成基礎訓練概念、設計發展到最後的成品3大階段，並與展場結合，重新詮釋建築設計之旅。

數位組碩一生駱維哲介紹1樓角落「Monster Structure」，就是參考自然界蕈類、菌絲生長型態的數位構築作品。（王惠慧攝）

數位組碩一生駱維哲說，數位組學生本身多具建築背景，在傳統混凝土、鋼構建築之外，思考未來建築走向。以1樓角落數位構築作品「Monster Structure」為例，就是參考自然界蕈類、菌絲生長型態，嘗試運算、模擬與製造，並挑戰不織布等材料的結構，呈現對建築不同想像。

走到展場2樓則呈現設計的完成階段，包括竹東鎮的林業中心、基隆海岸與基隆市政府、馬祖與台北等不同居住場域的設計作品，呈現學生在不同場域、機制和議題下，如何操作不同的概念，並與觀者對話。

在2樓一角則有電視播放課堂成果，建築所每年會把不同年級、組別打散後分組競圖，去年的題目是有關AI繪圖技術愈趨成熟，在藝術、漫畫產業也被大量運用，學生們作為未來的建築設計者，是否害怕被AI取代？或認為對建築專業有何衝擊？每組都有不同想法，有人認為AI可作為靈感發想源頭，有些則認為可幫助後期圖面輸出，討論十分精彩。

學士後組碩二生譚宇宏介紹連接到2樓的樓梯處，以挑高光強展示設計發展過程的草圖。（王惠慧攝）

學士後組碩二生譚宇宏說，AI的好處是可以大量、快速把概念視覺化，他的小組從老屋改造案出發，把不同意見提到的零碎詞彙，利用AI生成拼貼成圖面，讓AI扮演專業者和非專業者間的橋樑，簡化過去多次來回溝通的過程。