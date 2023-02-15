淡出演藝圈超過30年的一代巨星劉文正，驚傳去年11月在美國因心肌梗塞離世，享壽70歲，震驚各界，也讓粉絲難過不已。他除了捧紅飛鷹三姝，子弟兵還包括巫啟賢與霍正奇。霍正奇聽到消息後非常震驚且難過，因為從沒聽過他身體不好，他表示，能跟劉文正合作是非常值得驕傲的事，因為恩師人品好，也非常正派、正直且善良又幽默，「是我心目中真正的巨星！」

霍正奇透過經紀人林美玉表示，當年跟劉文正至少合作6、7年，雖然因年代久遠一時之間想不起具體相處互動點滴，但印象深刻的是，劉文正不僅建立旗下藝人正確的工作觀念，也會提醒他們要靠實力、人品要好、不要走旁門左道，也不要為了求走紅而做些不該做的事，他們待人處事正確觀念。霍正奇認為這是很好的教育，所以一直把他當成老師。

不過自從劉文正引退、離開演藝圈，霍正奇也已經跟恩師沒有聯絡，「劉文正大哥是很低調的人，所以也不會主動找他」。