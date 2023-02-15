傳奇巨星劉文正在2022年11月因為心肌梗塞離世，享壽70歲，今死訊曝光，引起各界討論。長春藤預防醫學健康管理醫師陳炯瑜表示，心肌梗塞的症狀不只是胸痛而已，還有4大非典型症狀要特別注意，包括下巴和牙床悶痛、上腹及後背疼痛、左肩或腋下及手臂疼痛、身體像被大象踩住很緊繃。其中又以年紀較大或糖尿病患罹患心肌梗塞後易出現非典型症狀，務必要注意。

陳炯瑜表示，近年來，有不少人因為心肌梗塞驟然離世，讓周遭的人連說聲再見的機會都沒有，很多人不知道到底心臟是怎麼對人體發出警訊，因此他整理出心肌梗塞典型與非典型的前兆。

心肌梗塞非典型症狀。（陳炯瑜醫師提供）

陳炯瑜指出，「心肌梗塞」就是供應心臟肌肉養分和氧氣的血管已完全阻塞，無法即時傳遞養分與氧氣給心臟，導致心肌細胞缺氧太久，造成不可逆的大片壞死。典型發作前兆為胸悶胸痛，且左邊會較明顯；容易頭暈想吐，比平常更容易喘。除此之外也常有冒冷汗、頭暈、噁心和嘔吐等。

陳炯瑜也說，除了典型前兆之外，非典型的徵兆有哪些更重要，首先是罹患心肌梗塞的人，可能有從心臟到下巴、牙床，擴散開來的悶痛；或者是上腹部及後背疼痛；也有可能發生左肩膀、腋下及手臂疼痛；最後則是當身體處於休息狀況下，出現像是被大象給踩住的緊繃感。

陳炯瑜表示，年紀較大或糖尿病患者，罹患心肌梗塞以後，更常出現非典型的疼痛症狀，包括上腹痛和呼吸困難等，導致診斷契機延誤，想避免憾事發生，建議可以定期做心血管保健療程，並養成良好的運動習慣、客製化營養處方來預防。