自2022年底傳出不少跨國企業相繼裁員的震撼消息，爆紅的聊天機器人ChatGPT也在全球掀起AI狂潮，讓許多人感受工作被AI取代的威脅感。如何讓企業達成人才永續，甚至應用科技與AI協助企業解決人才問題？旭聯教育科技集團14日舉辦人才永續高峰座談會，邀請到敏盛醫療集團執行長楊弘仁與旭聯教育科技集團董事長黃旭宏進行對談，為企業應如何達成適才適所提出看法，也介紹旭聯科技應用在HR的嶄新平台，為企業提出人才永續的解方。

敏盛醫院在集團執行長楊弘仁手中從地方醫院發展到醫療集團，如今已成功推動盛弘醫藥上櫃，並透過收購納入藥局、健檢、藥品採購等面向，打造醫療服務完整生態系。楊弘仁指出，因集團組織發展迅速，面臨高階管理人才難覓的問題，讓他深刻感受到讓員工適才適所的挑戰。他以自身經歷分享管理心法，採用去中心化的創新理念管理集團，尊重員工的多元背景與文化，並透過給予員工艱鉅挑戰激發潛能，對於人才發掘有獨特之道。

敏盛集團執行長楊弘仁與旭聯教育科技集團董事長黃旭宏在高峰座談針對集團管理、人才發展與人才永續等議題提出觀察與見解（戴志揚翻攝）

旭聯教育科技集團董事長黃旭宏也分享，面對環境劇烈變化，旭聯發表全新數位服務「TERA」（拉丁文字意為「大地」），象徵全新服務能如同大地，孕育培養出下一階段的優秀人才。透過旭聯eHRD營運處的說明，架構在微軟Azure的TERA，首先導入旭聯四大系統（能力大師、培訓大師、職能大師、績效大師），來盤點公司內部資料，了解員工學習的表現；第二階段是運用外部資料增強策略分析，透過比較分析技術確認公司本身競爭力，了解企業的優勢或需要進行的改變。

黃旭宏指出跨國大型企業相繼傳出大幅裁員的消息，對企業人資是一項挑戰，現在也能藉由AI的大數據讓幫企業更有效地管理人才。（戴志揚翻攝）

第三階段則是整合分析，由於旭聯是唯一具有提供學校、企業、政府等培訓平台及知識經濟服務的企業，透過旭聯整合全人教育的大量資料進行分析；第四階段則是導入以上三個階段的資料訓練AI，運用資料探勘、文字探勘，建立人才技能地圖、或是以內部轉職推薦或是培訓推薦的形式，打造公司內部人才市場，讓人力應用藉由AI的幫助更上層樓。

發表會中，與會者下載「培訓大師m」app，體驗線上參與有獎問答的環節，展現科技導入數位學習的便利和效率。（戴志揚翻攝）

旭聯自1996年創立至今，從Web 1.0時代跨越至Web 3.0階段，已走過多次網路危機與競爭挑戰。為因應旭聯未來的發展藍圖，黃旭宏董事長也揭曉全新企業CI。新的企業識別以「旭」字的幾何圓為發展基礎，延伸出不同的排序及陣列變化，象徵科技教育服務的無限可能，期待協助品牌客戶，將組織內外人才的智慧，透過人工智慧轉為組織的資產，從人才資本進階到人才智本的人才發展策略。