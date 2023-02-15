表態挺侯！前國民黨主席洪秀柱，今（15）日出席永和工商婦女聯誼會致詞時，高聲疾呼大家要團結，要有信心，「對於侯友宜寄與深切的期望」，她也說「我們國民黨只要出一個人」，如果再推出好幾組人馬，大家吵來吵去，最後死的會是自己，她也隔空向侯喊話，希望他不要再「歹勢」，除了「侯侯做歹誌」外，要再多講一點。

洪秀柱表示，時間過很快，2024很快就到了，所以今年就要做準備，她希望大家能夠同心團結，千萬不要掉以輕心，以為現在民進黨倒下去就沒用了，「錯了！他們基本盤還是很穩固！」看這次投票率這麼低，就代表他們另外的人都還沒有出來，如果2024他們覺醒，知道失去政權將會什麼都沒有了，屆時勝負就很難講了。

洪秀柱也用國民黨舉例，國民黨丟失執政權後有多「淒慘」，每天在立法院，打架也打不贏、吵架也吵不贏，因為他們人多，所以希望黨內可以團結，「國民黨只要出一個人」，不要再推出好幾組人馬，每天吵來吵去，到最後死的是自己，「我們對侯友宜寄與深切的期望」。

除了公開表態挺侯，洪秀柱也藉機隔空向侯友宜喊話，她說希望侯友宜可以不要再「歹勢」，每天都講「侯侯作歹誌」，除了「侯侯作歹誌」之外要再多講一點，也不用擔心所謂落跑的問題，因為他在新北市都已經幾年了。

洪秀柱也說，侯友宜不是沒有競爭對手，所以大家要一起努力，否則到時倒霉的是自己、全體國民還有台灣。