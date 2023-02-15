「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)統包工程」即日起自岡山區岡山路(台1線)(河華路口至公園東路口)進行交維施工，施工期程持續至2023年底，高雄市捷運局提醒，用路人行駛該施工路段務必減速慢行，小心駕駛。
高雄市捷運工程局表示，為降低捷運工程對於交通之衝擊影響，已於施工前邀集里民、里長、民意代表等辦理多次會勘及說明會，交通維持計畫經高雄市府道安會報同意後實施。
車道數為一快車道、一混和車道及一慢車道，路旁仍留設路肩作為緩衝帶，未來待捷運基樁及基礎工程完成後，將視現場車流狀況檢討將車道寬度加寬，使交通衝擊影響降至最低。
高雄市捷運工程局提醒用路人，於施工期間如行駛車輛經過台1線(河華路口至公園東路口)路段，敬請依工區速限30km減速慢行，並依交通指揮人員導引方向通行，或依照引導標誌提早改道行駛其他替代道路。(記者張雅雲/高雄報導)
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