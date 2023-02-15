全台櫻花大爭豔此起彼落，新竹市區也有櫻花正綻放，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻近日正形成一片美麗的粉紅花海，稅務局搭上美櫻潮，將於18日舉辦「浪漫櫻花季租稅宣導活動」，邀請市民朋友一起來浪漫賞櫻喝咖啡。

稅務局表示，新竹公園櫻花季已正式登場，稅務局景觀庭園河津櫻這幾天也都強勢綻放，其中新竹公園即日起至19日每晚都有「夜櫻點燈」環境造景，用燈光點亮朵朵櫻花，帶大家感受夜晚賞櫻的萬種風情，歡迎市民朋友把握花季，感受櫻花之美。

而配合稅務局景觀庭園的櫻花盛開，稅務局也順勢搭上櫻花列車，將配合舉辦稅務宣導活動，18日當天民眾只要在現場打卡按讚，即可在櫻花樹下免費喝星巴克咖啡賞美景，此外，出示「統一發票兌獎APP」及載具歸戶或領獎設定畫面，並且正確回答租稅問答者，還可獲得1次扭蛋機會，每人限換1次，數量有限換完為止。

另，「新竹市稅務局─稅務風兒」Facebook粉絲專頁也舉辦留言按讚抽好禮活動，只要於活動貼文，按讚且tag好友且留言，並上傳於新竹市拍攝的櫻花美照，就可參加300元提貨券抽獎活動。

稅務局補充，民眾如有任何疑問，可至稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。