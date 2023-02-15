劉宗聖強調，利率到了一個相對高點時，對企業籌資和理財市場的產品設計，以及投資人的行為偏好，甚至是理財的需求，都會出現很大的結構性改變，資金板塊會出現挪移。

以債市而言，劉宗聖認為，債市的投資者，會有更多的散戶、自然人參與；債券殖利率隨便就有4~5%，投資人會考量將放銀行的錢轉到債市；保單利率也只有3%，也低於債券殖利率。這些都是後通膨時代可以關注的現象。

劉宗聖認為，目前的投資環境已從現金為王走向「債券為主，股票為輔」，不過，很多人看到高股息ETF就想買，但他認為，不是只能愛高股息，而是可考慮「高盈餘」，另，債券選對，就能月月領息。

以元大投信而言，3檔元大投資級公司債（00720B）、元大美債20年（00679B）、元大AAA至A公司債（00751B）為例，00720B領息時間點是1、4、7、10月；00679B是2、5、8、11月；00751B則是3、6、9、12月，可攻守兼備，月月領息。

在半導體方面，劉宗聖直言「最波動的時候已過！」近期觀察一些半導體產業，大家同樣都有庫存壓力，不過，處理速度不太一樣、結構性調整狀況也不同，即便景氣有下修風險，但發現有些公司去庫存的速度很快，研判庫存壓力已經接近尾聲。