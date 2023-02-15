【旅遊經 洪書瑱報導】

拉拉山櫻木花道目前櫻花現況。（旅遊經提供）

桃園賞櫻以北橫櫻花最具代表性，目前北橫一帶的櫻花已陸續展開，目前拉拉山進入賞櫻時序，中巴陵櫻木花道花開約4成，天氣穩定之際，預計最佳賞櫻期為即日起至3月初；而下巴陵拉拉山遊客中心，目前花開一成；恩愛農場目前櫻花花開一成，預計賞花期為2/20-3/15左右。為方便民眾賞櫻，並緩解賞櫻期間車人潮，桃園市政府風景區管理處於今(15)日起至3月10日期間規劃免費賞櫻接駁專車，賞櫻民眾可多加利用。另也推出「2023櫻花勇士單車完騎認證活動」！

拉拉山櫻木花道目前櫻花現況。（旅遊經提供）

拉拉山櫻木花道目前櫻花現況。（旅遊經提供）

拉拉山目前已進入賞櫻季，民眾可以開始計劃前往桃園市復興巴陵地區一帶賞花，「雲端櫻花雨」以恩愛農場的櫻花最具代表性，當地民眾「現報」及花期預估──上巴陵中心路(恩愛農場)目前花開一成，可在2月20日起至3月15日期間欣賞富士櫻及千島櫻；今(15)日起至3月初左右於中巴陵櫻木花道欣賞昭和櫻；最後則是在2月22日起至3月20日期間，於風管處所管轄的拉拉山遊客中心欣賞千島櫻與吉野櫻。(實際花況目前與賞花地圖略有差異，民眾可先行了解後，再行前往)

恩愛農場去(2022)年櫻花季檔案照片。（旅遊經提供）

恩愛農場去(2022)年櫻花季檔案照片。（旅遊經提供）

※.賞櫻地圖──(今(15)日更新版)

桃園市政府風景區管理處2月15日起至3月10日止推出免費賞櫻接駁車。（旅遊經提供）

一、接駁區間：

(1)平日上午9時起至下午4時止。(2)假日上午8時起至下午4時止。

二、接駁往返地點：上巴陵停車場-林班口。

三、其它備註事項：接駁車為9人座，約20分鐘一班，每日共派車2台。現場民眾可透過網址隨時掌握車輛動態。

◎公司帳號：928109

◎帳號：2023

◎密碼：2023

另外，每每北橫櫻花季，相關單位都會舉辦2023櫻花勇士單車完騎認證活動，相關活動於2月17日上午9時開放線上報名，請愛騎乘單車的各界車友，可以報名，活動報名連結屆時可至桃園市政府風景區管理處官網公告內容查詢！

圖片：桃園市政府風景區管理處提供