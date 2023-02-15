一名蘇姓貨車司機2022年10月間開車行經高速公路，於新營服務區的廁所前空地撿到一只LV皮夾，經失主報案找錢包，警方調閱監視器發現被蘇男拿走，全案才曝光。台南地院審結，依侵占遺失物罪，判處蘇男罰金1萬元。可上訴。

判決書指出，蘇男2022年10月22日晚間6時許駕駛營業用貨運曳引車進入新營服務區，下車前往廁所時，在廁所前方空地發現一只LV錢包，蘇男發現錢包中有1萬1千元及多張信用卡，竟未將錢包送至警局，而是占為己有，直到錢包主人察覺遺失錢包報案，警方調閱監視器追查，才查獲蘇男取走錢包，依法移送法辦。

蘇男接受偵訊時，坦承有在休息區廁所的空地前方撿到錢包，但稱那是自己掉落在地上的錢包，但檢察官比對錢包主人的證詞以及休息區的監視器畫面，發現畫面並未拍攝到蘇男身上有任何東西掉落，認為蘇男所言只是為了卸責，依犯刑法第337條侵占遺失物罪嫌，將其提起公訴。

台南地院審理時，法官審酌蘇男的犯罪動機、手段、侵占遺失物的價值、對被害人造成的損害，及蘇男事後否認犯案，迄今未與被害人達成和解等一切情狀，依意圖為自己不法所有，而侵占遺失物，處罰金1萬元，得易服勞役10天沒收犯罪所得1萬1千元、LV皮夾。可上訴。