新竹市前市長林智堅昨（14）日承認其論文有「寫作瑕疵」並致歉，但其指導教授、前國安局長陳明通，卻持續替他喊冤。對此，前立委郭正亮點名，會有這種「唱雙簧」的狀況，是因為林智堅已萬念俱灰，事前沒知會陳明通，也推測，林的下一步可能就是要出國了。

陳明通昨在聲明中表示，余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度中，沒有一個字出自余的手筆，而是自己為了協助余更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置之內容，「是本人客製化臺大國發所論文寫作『公版』」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》分析，林智堅會發出該篇道歉聲明，是兼任民進黨主席的賴清德出手了，而對於陳明通的聲明，郭則推測，林被勸退「已經萬念俱灰」、不想再談這件事了，賴等人也沒想到，陳明通會想去「補正」林的台大訴願案，因此沒處理到這一環。

主持人馬千惠質疑，林智堅怎麼沒想到，要先知會陳明通一聲？郭正亮則回應，林智堅現在可能什麼人都不想見。並推測，林智堅的下一步是出國，在明年總統大選投票前都不會出現，若賴清德當選總統，可能會為他安排一個「不起眼、不用備詢的位置」，反之，若賴落選，林則可能會為2028年選立委做準備。